Flambée des prix : Vers une réunion de la majorité gouvernementale

Aziz Akhannouch, Nizar Baraka et Abdellatif Ouahbi, chefs du RNI, du Parti de l'Istiqlal et du PAM, lors d'une précédente réunion. / DR

Les trois composantes de la majorité gouvernementale ont décidé de se réunir, le jeudi 13 avril. Une annonce faite par le Parti de l’Istiqlal. Sur l’agenda des chefs du RNI, PAM et Istiqlal, «l’examen des développements et les évolutions nationaux et internationaux, et évaluer leurs effets sur les conditions économiques et sociales dans notre pays en vue de prendre les mesures et les dispositions nécessaires au service de l'intérêt général», indique le comité exécutif du Parti de la Balance dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion du jeudi 6 avril.

L’instance partisane a exhorté le gouvernement Akhannouch à «plus de vigilance» et a procédé à un «suivi rigoureux des marchés nationaux (...) afin de lutter contre le monopole». Pour mémoire, Naam Miyara, président de la Chambre des conseillers et secrétaire général de l’Union générale des travailleurs au Maroc, bras syndical de l’Istiqlal, a critiqué il y quelques semaines, la gestion du cabinet Akhannouch de l'inflation.



La semaine dernière, le bureau politique du PAM a appelé à une «une réunion d'urgence» des directions du RNI, PAM et Istiqlal «afin d'examiner la nouvelle situation économique et ses difficiles répercussions sur le quotidien de nombreuses couches de la société».