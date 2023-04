Maroc : Succès des troisièmes Nocturnes du patrimoine par Casamémoire

L’association Casamémoire a organisé la troisième édition des Nocturnes du Patrimoine de Casablanca, les 31 mars et 1er avril derniers, avec la participation de plus de 3 000 visiteurs lors des balades nocturnes guidées. Capitalisant sur le succès des deux précédentes éditions, ce rendez-vous renouvelé a ainsi bénéficié d’un engouement grandissant, avec l’encadrement de 200 guides-médiateurs mobilisés à titre bénévole.

«Les visiteurs ont pu explorer l’histoire de l’Ancienne médina de Casablanca, admirer le paysage urbain du centre historique de la ville et s’immerger dans l’architecture traditionnelle du quartier des Habous. Les visiteurs ont exprimé, notamment sur les réseaux sociaux, leur fascination pour le charme de Casablanca la nuit et la richesse de son histoire», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Au-delà de la simple visite guidée, les Nocturnes offrent «une expérience conviviale et culturelle, permettant aux participants de découvrir la ville» et ses atmosphères ramadanesques après l’heure de la rupture du jeûne, «tout en partageant leur passion pour l’Histoire et le patrimoine casablancais».

Rendez-vous est donné pour la 12e édition des Journées du patrimoine, prévue du 26 au 28 mai 2023 sous le thème «Le matrimoine, Casablanca au féminin». Cette édition mettra en lumière «la contribution des femmes au patrimoine et à l’Histoire de Casablanca», à travers «des visites guidées, des conférences, des expositions et d'autres activités passionnantes pour tous les âges».