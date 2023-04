M’hamid El Ghizlane : Le Festival international des nomades revient pour une 18e édition

L’Association Nomades du monde a annoncé le retour du Festival international des nomades à M’hamid El Ghizlane, pour une 18e édition prévue du 29 avril au 1er mai 2023. Après une édition spéciale de reprise, en novembre 2022, l’évènement mettra en avant «les traditions et activités spécifiques des nomades qui font partie intégrante de leur culture, pour le plus grand plaisir des milliers de visiteurs venant des quatre coins du monde vivre une expérience authentique et immersive au cœur de la culture nomade», ont indiqué les organisateurs.

Il s’agit ainsi d’une «occasion singulière de découvrir et de célébrer la richesse du patrimoine des nomades à travers des concerts et spectacles, des expositions, ateliers et conférences». De nombreux artistes de différents pays se produiront, notamment la diva libanaise Jahida Wehbé, le bluesman touareg Ahmed Ag Kaedy, le groupe Africa Fusion issu du Sénégal, Burkina Faso et Ghana, la formation marocaine Tarwa N-Tiniri d’Ouarzazate, Dakat Saïf de la vallée du Drâa, Baber Band et Ibrahim Laghfiri chantant le patrimoine hassani, ainsi que le musicien chaâbi Youness Boulmani.

Outre la programmation musicale, des activités parallèles feront la part belle aux traditions, notamment par la préparation du pain de sable ou Mella, «une des activités phares du festival». «Les hommes bleus viendront démontrer leur savoir-faire et leur technique ancestrale pour la préparation de ce pain si spécial. Les jeunes sportifs s’affronteront lors d’un match de hockey nomade sur sable, une activité à ne pas manquer pour tous les amateurs de sport. La course de dromadaires, quant à elle, est une occasion de découvrir une compétition spectaculaire et fascinante», ajoutent les organisateurs.

Par ailleurs, «des invités internationaux de renom, les conteurs Pascaline Granjean, Nabila El Fahmy, Salif Berthé et d’autres» seront présents samedi 29 avril en marge du festival, pour «une soirée magique de contes accompagnés de musique». Aussi, un grand espace de stands sera aménagé pour les artisans et producteurs de la région sud du Maroc.