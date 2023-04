Après la destitution de Castillo, un contact officiel entre le Polisario et le Pérou

La capitale algérienne a accueilli le premier contact officiel entre le Polisario et les nouvelles autorités au pouvoir au Pérou, depuis le 7 décembre, suite à la destitution de Pedro Castillo, l’ancien président du pays. La rencontre, au niveau des ambassadeurs accrédités à Alger, a eu lieu au siège de la représentation du Polisario en Algérie. A cette occasion, les deux parties «ont passé en revue la situation politique et économique en Amérique latine, la situation au Sahara occidental et en Afrique», s’est félicitée l’agence SPS dans une dépêche.

Pour rappel, les autorités à Lima tentent de renouer le fil du dialogue avec Rabat pour bénéficier du don marocain de 150 000 tonnes de produits fertilisants, dont la livraison a été suspendue après la reconnaissance par l’ex-président de la «RASD».

«La ministre du Développement agraire coordonne avec l'ambassade du Royaume du Maroc pour traiter ce dossier et aura prochainement une réunion conjointe avec la commission agraire et le ministre des Affaires étrangères. Nous rendrons compte des mesures qui seront prises. Cette question n'a pas été laissée, au contraire, c'est une priorité», avait révélé, devant les députés, le vice-ministre du Développement de l'agriculture familiale et des infrastructures agraires et de l'irrigation, Christian Barrantes Bravo.