World Travel Awards 2023 : Fairmont Taghazout Bay nommé dans trois catégories

Le Fairmont Taghazout Bay a annoncé, cette semaine, sa nomination dans trois catégories prestigieuses aux World Travel Awards 2023. Il s’agit des catégories «Morocco's Leading Beach Resort», «Africa's Leading New Hotel» et «Morocco's Leading Conference Hotel», indique l’établissement hôtelier dans un communiqué, rappelant que «les World Travel Awards sont considérés comme les Oscars de l'industrie du tourisme et récompensent chaque année l'excellence dans les secteurs clés de l'industrie du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie».

«Cette marque est aujourd'hui reconnue comme la référence ultime de l'excellence dans l'industrie», ajoute la même source, qui note que «le Fairmont Taghazout Bay est un véritable havre de paix niché sur une superficie de 18 hectares en bord de mer, offrant une vue imprenable sur l'océan». «Le complexe hôtelier dispose de 146 chambres, suites et villas élégamment aménagées, allant des hébergements Deluxe aux quatre villas signatures pour une expérience inoubliable et luxueuse. Les chambres sont équipées des dernières technologies, avec des installations modernes pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires et des vacanciers», poursuit-on.

«La sélection du Fairmont Taghazout Bay pour trois catégories prestigieuses aux World Travel Awards 2023 témoigne de l'excellence de cet établissement hôtelier de luxe. C'est une reconnaissance bien méritée de son dévouement et de son engagement envers la satisfaction de ses clients», poursuit le Resort qui précise que cette nomination l’encourage à «continuer à offrir des services exceptionnels et à maintenir sa position de leader dans l'industrie de l'hôtellerie de luxe».