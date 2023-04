Contraception injectable auto-administrée : Le Maroc, premier pays à suivre la directive de l’OMS

Un projet pilote d’introduction de contraceptifs injectables auto-administrés a récemment été achevé au Maroc, dans le cadre de la mise en œuvre les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les interventions d’auto-soins pour la santé et le bien-être. L’objectif est d’«élargir les options contraceptives disponibles pour les femmes» dans le pays, «réduire les risques associés aux grossesses non désirées» et «encourager le recours aux interventions d’auto-soins pour la santé et les droits et reproductifs». Dans les deux mois suivant la publication de la directive mondiale de l’OMS à cet effet, le Maroc est ainsi devenu le premier pays au monde à l’adapter à sa politique nationale de santé.

Le projet est l’œuvre d’un partenariat entre l’institution onusienne, l’Organisation panafricaine de lutte contre le sida (OPALS), la division de la planification familiale du ministère de la Santé et de la protection sociale au Maroc, ainsi que le FNUAP. Dans ce sens, «les interventions d’auto-prise en charge ont été intégrées dans la Stratégie nationale de santé sexuelle et reproductive – une autre première pour le Maroc, qui est le premier pays de la région OMS de la Méditerranée orientale à franchir cette étape», se félicite l’OMS.

Au Maroc, 71% des femmes mariées utilisent une forme de contraception et 61% utilisent une méthode moderne, généralement la pilule contraceptive. «Bien que la contraception injectable soit déjà disponible dans le pays, elle devait être administrée par un agent de santé dans un établissement», souligne la même source. La version auto-administrée peut être injectée facilement et en toute sécurité par les femmes elles-mêmes, «soit à domicile, soit dans un autre cadre non médical». Cette intervention donne ainsi aux femmes «une plus grande autonomie et offre 12 semaines de couverture contraceptive», ajoute l’OMS.

Une injection trimestrielle qui a un coût

«L’introduction de cette nouvelle méthode contraceptive s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de planification familiale», a déclaré à l’OMS le Dr Hafida Yartaoui, responsable de la programmation et des activités de planification familiale au ministère de la Santé et de la protection sociale. Les injections contraceptives auto-administrées se font souvent par voie intra-musculaire, de manière trimestrielle. Leur efficacité a été prouvée et pour retrouver un cycle menstruel normal, afin de faire une grossesse, il faudrait attendre entre 6 et 9 mois après la dernière dose.

Dans le cadre de cette implémentation au Maroc, l’UNFPA a assuré l’achat de 400 doses nécessaires pour la première phase du projet pilote. OPALS a quant à elle commencé à former des agents de santé, sur la base du nouveau guide national d’auto-prise en charge de la santé sexuelle et reproductive.

En novembre 2021, le projet pilote a déjà débuté dans sept localités, dont Rabat, Salé, Beni Mellal, Marrakech et Meknès. Pour recevoir leur première dose, les femmes se sont rendues soit dans un centre OPALs, soit dans un établissement de soins de santé primaires géré par le gouvernement, soit au centre collaborateur de l’OMS, où elles ont appris à s’auto-administrer l’injection. Tous les trois mois, elles sont revenues chercher leur prochaine dose fournie gratuitement. L’OMS indique que les discussions sont en cours pour voir si cette contraception peut être introduite plus largement au Maroc.

Le défi reste en revanche le coût élevé par dose, qui s’élève actuellement à 27 dollars par unité (270 DH environ). Dans ce sens également, l’OMS fait savoir que «des discussions avec le ministère examinent la possibilité que ces coûts soient inclus dans les futurs budgets de la santé ou si cette nouvelle méthode peut être intégrée aux prestations de base de la couverture maladie».