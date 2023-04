Maroc : Des sit-in de protestation du Front social contre la flambée des prix ce samedi

Le Front social marocain a appelé à des sit-in dans plusieurs villes marocaines, ce samedi 8 avril, contre la flambée des prix. Des manifestations qui se tiendront sous le thème «Une lutte continue contre les prix élevés et l'oppression sociale». Dans un communiqué publié dimanche, le Front social marocain a lancé à un appel à participer fortement à ces sit-in et à «s'exprimer haut et fort afin d'exiger de l'Etat qu'il prenne les mesures nécessaires et immédiates».

La même source évoque comme revendications, la baisse des prix des légumes, des fruits, du poisson, de la viande et d'autres denrées alimentaires de base, la relance de la raffinerie La Samir et la baisse des prix du carburant en fonction de la baisse du prix du pétrole sur le marché international et l'augmentation des salaires des ouvriers, des employés et des fonctionnaires. Il s’agit aussi de «mettre fin au travail avec contrat dans la fonction publique» et «la libération de tous les prisonniers politiques».

«Les prix élevés sans précédent ne sont pas un fait mais plutôt le résultat de politiques hostiles aux intérêts du peuple et du pays, dont le danger a toujours été pointé par toutes les forces progressistes de notre pays. C’est le résultat de la domination d'une économie fragile dépendante des aléas de la situation extérieure et des conditions climatiques et fondée sur la rente, le monopole, la dépendance vis-à-vis des milieux impérialistes, la corruption, les pots-de-vin, le clientélisme et le népotisme», a-t-il pointé.

Fin mars, le secrétariat national avait appelé toutes ses branches à organiser des sit-in dans diverses régions de royaume, dénonçant la flambée «dangereuse et sans précédent» des prix des denrées alimentaires de base, qui «s'ajoute aux prix scandaleux et injustifiés du carburant». La même source avait aussi dénoncé «la poursuite de toutes les manifestations de répression et de violation des droits de l’Homme».