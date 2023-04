Parlement européen : Pier Antonio Panzeri quitte la prison avec un bracelet électronique

L'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, soupçonné d'être le cerveau du scandale de corruption au Parlement européen qui a éclaté en décembre dernier, va sortir de prison, cinq mois après son arrestation. Selon Euronews, qui cite une décision prise jeudi et confirmé par l’avocat de l’accusé, l’ancien parlementaire italien sera libéré dans les prochains jours et devra porter un bracelet électronique.

Arrêté en décembre, Pier Antonio Panzeri est poursuivi pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent. Ces mêmes charges sont retenues contre l'eurodéputée grecque Eva Kaili, son compagnon Francesco Giorgi, le directeur d’une ONG Niccolò Figà-Talamanca et l'eurodéputé belge Marc Tarabella. La même source précise que Francesco Giorgi et Niccolò Figà-Talamanca sont eux aussi sortis de prison, alors qu’Eva Kaili et Marc Tarabella restent derrière les barreaux.

L'Italien est considéré comme la pièce qui relie tous les personnages de cette vaste affaire de pots-de-vin qui impliquerait de «grosses sommes d'argent» versées par des Etats dans le but d'influencer des choix politiques au sein du Parlement européen. Le Qatar et le Maroc ont été principalement cités dans cette affaire, mais «Doha et Rabat nient vigoureusement ces accusations».

En janvier, Panzeri a signé avec les autorités belges un «accord de repentir», en s’engageant à communiquer des détails «substantiels» et «révélateurs» sur les prétendus échanges d'argent. Dans le cadre de cet accord, l’Italien a admis sa participation à des activités criminelles et a promis de révéler l’identité des personnes qu'il aurait corrompues. Il a également accepté une peine de prison limitée, une amende et la confiscation de ses biens saisis.

En février, les eurodéputés ont adopté une résolution interdisant l'accès au Parlement européen aux représentants marocains, au même titre que ceux du Qatar, dans le sillage de cette affaire.