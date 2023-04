﻿Le Marathon international de Rabat attend de nouveaux records masculin et féminin

Les organisateurs du Marathon international de Rabat, dont la sixième édition est prévue le 30 avril, tablent cette année sur des records masculin et féminin en dessous, respectivement, de 02h08 et 02h25. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Rabat, les membres du comté d’organisation ont affiché leur ambition d’attirer un nombre record de participants dépassant les 22 000 enregistrés lors de la cinquième édition.

Abdellah Boukraa, directeur technique de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA), a mis en avant la qualité des athlètes ayant confirmé leur participation à cette édition jusqu’à présent. Il a souligné que beaucoup d’entre eux détiennent des chronos situés entre 02h05.52 et 02h13 pour les hommes et 02h24.41 et 02h31.27 pour les dames.

Par ailleurs, il a mentionné la participation qualitative des athlètes marocains, comme Othman Goumri, détenteur du record national (02h05.12), Mouhcine Otelha, Hamza Sahli, Soufiane Boukentar, Hassan Torres et Mustapha Houdadi. Le responsable a affirmé, dans ce sens, que le Marathon international de Rabat constitue une épreuve qui permettrait de sélectionner les athlètes qui défendront les couleurs nationales aux mondiaux prévus à Budapest.

Il a, par ailleurs, affirmé que ce Marathon est pressenti cette année pour intégrer le classement de la Fédération internationale d’athlétisme, ce qui contribue davantage à son rayonnement international.

De son côté, Mohamed Ghizlane, secrétaire général de la FRMA a indiqué que cette édition réunira les meilleurs athlètes issus de plus de 40 pays, en plus de coureurs marocains chevronnés.

La Fédération a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la réussite de cette édition, selon les normes internationales, a souligné Ghizlane, faisant savoir que l’Association internationale des courses sur route a homologué les parcours du marathon et du semi-marathon, conçus de manière à promouvoir les monuments historiques de la capitale du Maroc.

Le responsable relève également que la FRMA, forte du saut qualitatif que connaît ce Marathon depuis sa création, a revu à la hausse ses ambitions en présentant la candidature de cette compétition pour intégrer le classement élite de la Fédération internationale.