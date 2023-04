CAN 2025 : La CAF annoncera le pays hôte en septembre

Après plusieurs reports, la Confédération Africaine de Football annoncera en septembre prochain le nom du pays hôte de la CAN 2025. La CAF a également décidé «d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements d'accueillir la compétition majeure du continent», indique-t-elle dans un communiqué. Le nom du candidat qui sera retenu pour l’organisation de la CAN 2027, sera également révélé en septembre prochain, précise la même source.

Deux annonces destinées essentiellement à apaiser les tensions entre le Maroc et l’Algérie, qui se livrent une guerre de tranchées pour remporter l’organisation de la CAN 2025.

Pour rappel, la CAF a désigné un cabinet allemand pour effectuer des visites d’inspections des installations et équipements sportifs dans les pays candidats à l'accueil de la CAN 2025. Une course qui concerne le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Sénégal, a Zambie et le binôme Nigéria-Bénin.