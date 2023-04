Algérie : Tebboune accuse le Maroc d’assassinat de diplomates algériens au Mali en 2012

Abdelmadjid Tebboune exhume l’affaire d'enlèvement et assassinat de diplomates algériens au Mali, en 2012. Une organisation terroriste opérant au Sahel, le Mouvement pour l’Unicité et le Djihad en Afrique de l’ouest (Mujao), avait revendiqué les deux affaires.

Après onze ans de silence, Abdelmadjid Tebboune a révélé, dans une interview accordée à Al Jazeera Podcast, l’identité du «coupable». «Nous savons qui a fait cela, c’est un pays voisin, à travers une organisation terroriste fictive qu’ils ont créée au Mali», a accusé le président algérien en allusion au Maroc.

«La première victime de l’instabilité (au Mali) c’est l’Algérie. Nous sommes le seul pays dont des diplomates ont été enlevés au Mali, dont deux ont été assassinés», a-t-il déclaré. «Personne ne nous empêchera d’aider nos frères au Mali et nous ne laisserons personne séparer le nord-mali du reste du pays», a-t-il indiqué.

Avant et après la signature de l’accord d’Alger entre les factions maliennes en 2015, avec la bénédiction de la France, l'Algérir n'a cessé d'accuser le Maroc de «déstabiliser» le Mali. «L’Algérie est le seul pays au monde qui connait parfaitement le Mali. Lorsque personne ne connaissait le Mali, l’Algérie y était présente (…) non pas dans le cadre de plans expansionniste ou idéologique. Et maintenant des parties qui n’ont même pas de frontières avec le Mali manœuvrent et conspirent» dans ce pays, avait dénoncé Abdelmadjid Tebboune dans des déclarations à la presse en octobre 2020.