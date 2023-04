France : One Night in Morocco, la soirée 100% marocaine à L’Olympia

Quelques jours après l’Aïd el-Fitr, les amoureux de la musique marocaine dans toutes ses couleurs à L’Olympia, dans le cadre de la première édition de One Night in Morocco. Influences arabes, amazighes, africaines et sépharades qui ont modelé l’Histoire de la musique marocaine seront à l’affiche, avec les artistes Douzi, Saïda Charaf, Sanaa Marahati, Abdelali Anouar, Charly Outmezguine, Mehdi Nassouli, Fatima Tihihit et Bayane Belayachi.

Soraya Nefissi, productrice et organisatrice de One Night, est revenue sur la genèse de cette initiative : «Je travaille depuis de nombreuses années en production audiovisuelle à Paris. Je me suis rendue compte qu’il y avait une vraie demande de concerts de qualité pour la niche Maghreb-Afrique subsaharienne. A partir de là, j’ai créé ma société Soraya Productions, afin de produire et organiser des concerts pour toute notre communauté, dans l’une des salles les plus prestigieuses, L’Olympia.»

En effet, le concept est de proposer «un plateau multi-artistes, avec une vraie interaction avec le public, le ou les présentateurs, pour mettre à l’honneur la culture des pays», a souligné Soraya Nefissi, ajoutant que «l’objectif est de renforcer les liens avec tous ceux qui aiment ou découvrent la musique marocaine». Pour cela, elle a choisi «le meilleur pour la direction artistique», à savoir Nabil Khaldi, qui a organisé l’ensemble du programme de la soirée, animée par Oubeid Allah Hlal.

Des musiques du Maroc et une action caritative

Pour avoir déjà fait des spectacles à L’Olympia, Nabil Khaldi indique avoir souhaité justement ouvrir cette scène à des stars marocaines, dans le format d’une soirée qui ne sera pas pour autant exclusive au public marocain. «C’est pour tous les Maghrébins et pour tous les amoureux de la musique marocaine, car beaucoup de Français en sont fans aussi ; ce sera une soirée dans une ambiance de fête», d’autant que «toutes les sonorités du Maroc sont représentées grâce à un plateau éclectique», a-t-il souligné.

En effet, «aucun des artistes marocains à l’affiche n’a déjà fait L’Olympia», ce qui sera donc «une première pour eux tous», indique encore l’auteur-compositeur. Lors de cette soirée, il y aura aussi des duos et trios, avec chants en chœur en clôture. «C’est une fête intergénérationnelle, où l’on va tous se retrouver, chanter l’espoir, rire…», ajoute Soraya Nefissi de son côté, soulignant que les organisateurs attendent 2 000 spectateurs.

La soirée ne sera pas uniquement festive, puisqu’elle servira aussi à soutenir des causes nobles. A cet effet, l’Association Imad pour la jeunesse et la paix, créée par Latifa Ibn Ziaten. «Pour tous les One Night, je souhaite qu’il y ait un volet caritatif. C’est une soirée qui veut se rendre utile à travers la solidarité», explique Soraya Nefissi. Ainsi, la présidente et fondatrice de l’ONG sera présente à l’évènement, le 30 avril prochain. «Une partie des bénéfices iront à cette association qui travaille au Maroc et en France pour la jeunesse. Nous sommes très fiers de la recevoir parmi nous», a souligné la productrice.