Colombie : Avant son départ, la présidente du Parlement andin lance «un dialogue avec la RASD»

La présidente du Parlement andin, la Colombienne Gloria Florez, persiste et signe. Elle vient de lancer une session de «dialogue et de coopération» entre l’institution qu’elle préside depuis août 2022, et le «Parlement» du Polisario. Un projet au menu de la réunion qu’elle a tenue, mardi à Bogota, avec l’ «ambassadeur de la RASD» en Amérique Latine, Mohamed Zrug.

A cette occasion, le représentant du Polisario a affirmé l’engagement du Front «à contribuer à la promotion de l’agenda andin d’intégration africaine, ainsi qu’à la promotion d’une dynamique de dialogue et de rencontre parlementaire bi-régionale», rapporte l’agence du Polisario SPS. Et de souligner que «le Parlement sahraoui est membre observateur au sein du Parlement andin, depuis 2011».

Une information à prendre avec prudence. En effet, l’Assemblée générale du Parlement andin, qui s'est tenue du 26 au 29 octobre 2022 en Colombie sous la présidence de Gloria Florez, avait examiné l’intégration du «Conseil sahraoui» en sa qualité de membre observateur mais la demande a été rejetée. Un statut dont le Maroc bénéficie depuis 1996, au même titre que l’Espagne, la Turquie, le Panama et le Mexique. Et en 2018, le royaume et le PA avaient signé un mémorandum d’entente, accordant au Parlement marocain le titre de partenaire avancé auprès de cette organisation parlementaire.

Ces entretiens entre Mme. Florez et Zrug interviennent deux semaines après l’appel lancé par le président de la Colombie, Gustavo Petro, d’accorder à la «RASD» le statut de membre observateur au groupement Ibéro-américain. La présidente du Parlement andin avait déjà plaidé, à l’occasion d’une session de l'Union des parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), organisée fin janvier à Alger, pour «mettre fin à l’occupation du Sahara occidental».

Un appel condamné par la majorité de l’instance législative andine. «Quinze membres de l’Assemblée générale du Parlement andin, parmi les 25 que compte cet organe constitutionnel, ont réitéré, dans une pétition adressée à la présidente du Parlement, leur position ferme soutenant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et l’initiative d’autonomie comme solution au différend autour de la question du Sahara», ont-ils indiqué, en mars, dans une déclaration, dont copie a été adressée au Parlement marocain.

Le mandat d’un an de Gloria Florez à la tête du Parlement andin expirera le 22 août prochain. Mirian ludvina Cisneros de l’Equateur, qui assure actuellement la vice-présidente, prendra le relais.