Mondial 2030 : L’Ukraine encore présente dans la candidature conjointe ?

L’Ukraine est toujours présente dans la candidature conjointe de l’Espagne, le Portugal et le Maroc à l’organisation du Mondial 2030. C’est du moins ce qu’a affirmé le Premier ministre portugais, Antonio Costa, dans un discours prononcé, ce mercredi à Lisbonne, lors de la séance l’ouverture d'un congrès ordinaire de l'Union européenne de football amateur (UEFA).

«Comme vous le savez, maintenant nous avons l'ambition avec l'Espagne, le Maroc et l'Ukraine d'organiser la Coupe du monde 2030 (…) C’est une candidature unique et qui unira pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde deux continents, l'Europe et l'Afrique, à travers le sport et ses grandes valeurs», a-t-il précisé dans son allocution.

Le président de la Fédération portugaise du football a tenu à prendre ses distances avec les propos du chef de l’exécutif. Dans son discours, Fernando Gomes n’a pas mentionné l’Ukraine, rapporte Europa Press. «Ce n'est pas seulement la candidature du Portugal, de l'Espagne et du Maroc, c'est notre candidature, celle d'une Europe unie», a-t-il plaidé devant les membres de l’UEFA.

Le roi Mohammed VI a annoncé, le 14 mars à Kigali, dans un message aux participants à la cérémonie de remise du Prix de l’Excellence de la Confédération africaine de football que «le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030» mais sans citer l'Ukraine.

Pour rappel, les deux voisins ibériques avaient ajouté, en octobre dernier, l’Ukraine dans la course à l’organisation du Mondial 2030. Une inclusion qui avait reçu «le soutien d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA», indiquait alors la Fédération espagnole de football. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. La Fédération ukrainienne de football est engluée dans un scandale de «fraude et blanchiment d’argent». Son président, Andriy Pavelko a été arrêté et accusé d'avoir détourné des fonds destinés à la construction d'une usine de terrains de football artificiels. Il risque jusqu'à 12 ans de prison.

Pour éviter que son image ne soit ternie par cette affaire, la Fédération espagnole de football a décidé d'abandonner l’option de l'Ukraine jusqu'à ce que la situation soit réglée et d’initier des discussions avec le Maroc, avait expliqué le 9 mars le quotidien AS.