Le Maroc condamne la prise d'assaut par les forces israéliennes de la mosquée Al-Aqsa

Le Royaume du Maroc a fermement condamné «l’incursion des forces israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa ainsi que l’agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré de Ramadan». Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué que «le Royaume du Maroc, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne la nécessité de respecter le statut juridique, religieux et historique d’Al Qods et des Lieux Saints et d’éviter toutes les pratiques et violations qui sont à même d’anéantir toutes les chances de paix dans la région».

Le Royaume «réitère son rejet de ce genre de pratiques qui ne font que compliquer et exacerber la situation dans les territoires palestiniens occupés et sapent les efforts visant à apaiser les tensions et rétablir la confiance», conclut le communiqué.

تؤكد المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها - صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله - لجنة القدس، على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة. — الدبلوماسية المغربية ?? (@MarocDiplo_AR) April 5, 2023

Il y a deux semaines, le chef de la diplomatie a affirmé que le Maroc a «suivi avec inquiétude» certaines déclarations de membres du gouvernement israélien comportant une provocation envers des pays arabes et les droits du peuple palestinien. S'exprimant lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec son homologue burkinabaise, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, Nasser Bourita a soutenu que le Royaume «condamne et rejette constamment tout comportement irresponsable et toute attitude qui pourrait être incendiaire ou avoir un impact négatif». «Le Maroc rejette constamment les actions unilatérales qui ne peuvent que nous éloigner de cette solution, et soutient toutes les initiatives qui inciteraient à l'apaisement pour trouver une issue conformément à l'approche de la solution à deux États comme convenu à l'échelle internationale», a-t-il conclu.