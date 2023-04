LG Energy Solution s'approvisionne en lithium auprès du Maroc

LG Energy Solution a annoncé, ce mercredi, qu’elle cherche à s'approvisionner en hydroxyde de lithium auprès du Maroc, rappelant que le pays a conclu des accords de libre-échange (ALE) avec les États-Unis et l'Union européenne. Dans un communiqué, l’entreprise explique sa démarche par la volonté de diversifier son approvisionnement pour un matériau essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Elle annonce, dans ce sens, avoir signé un protocole d'accord avec Yahua, un important fabricant de composés de lithium en Chine, pour recevoir de l'hydroxyde de lithium du Maroc. «Étant donné que le Maroc est un partenaire de l'ALE avec les États-Unis et l'UE, LG s'attend à pouvoir renforcer sa chaîne d'approvisionnement en hydroxyde de lithium, un matériau essentiel pour les cathodes», ajoute-t-elle.

L'entreprise entend également répondre avec plus de souplesse aux initiatives des États-Unis et de l'UE, qui tentent de renforcer le protectionnisme commercial en créant respectivement la loi sur la réduction de l'inflation et la loi sur les matières premières critiques. Elle rappelle que l'hydroxyde de lithium peut être facilement synthétisé avec du nickel, un matériau essentiel pour les cathodes, et il est utilisé pour les batteries de grande capacité des véhicules électriques qui utilisent des proportions élevées de nickel.