Israël : Le Maroc présent à un Iftar boycotté par les Emirats et la Jordanie

Le Maroc, représenté par le chef de son bureau de liaison à Tel-Aviv, Abderrahim Bayoud, a participé à un Iftar organisé, dimanche à Tel Aviv, par le ministère israélien des Affaires étrangères pour les diplomates des pays arabes. Selon des sources concordantes, les ambassadeurs de Jordanie, de Bahreïn et des Émirats arabes unis ont toutefois boycotté l’événement, alors que les ambassadeurs d’Egypte et de Turquie y ont pris part. L’Iftar a, en effet, coïncidé avec une escalade contre les Palestiniens, alors que les forces israéliennes ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa et lancé plusieurs raids sur la bande de Gaza.

L’événement a été présidé par le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et le directeur général du ministère, Ronen Levy. «La plus grande réalisation d'Israël ces dernières années» est la signature des accords d'Abraham, a affirmé lors de la cérémonie, le chef de la diplomatie israélienne. «Nous pouvons travailler ensemble pour le bénéfice de nos peuples et améliorer la vie de millions de personnes dans la région», a-t-il ajouté.

Eli Cohen a noté que les accords d'Abraham ont «entraîné un changement dans les relations avec les gouvernements, et pas moins que cela, avec les peuples du Moyen-Orient», rappelant que le commerce et le tourisme se développent, ce qui permet «à beaucoup de jouir des fruits de la paix historique».

A rappeler toutefois qu’un froid diplomatique s'est installée entre Israël et les États arabes depuis la mise en place du gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu en décembre.