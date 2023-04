«Light In Action» : L’ONMT lance son plan d’action sur 3 ans pour le tourisme

Porté par l’Office national marocain de tourisme (ONMT), le plan d’action 2023-2026 «Light In Action» repose sur quatre piliers majeurs, à savoir le marketing, le digital, l’aérien et la distribution. Un an après la lancement de la campagne internationale «Maroc, Terre de lumière», l’objectif est désormais de positionner le royaume «dans le Top 10 des destinations mondiales», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Avec la Confédération nationale du tourisme (CNT), l’ONMT lance trois «War Rooms» autour des quatre axes stratégiques, ainsi que des «Advisory board» au niveau des marchés cibles.

Ce mardi 4 avril à Rabat, le plan d’action 2023-2026 a été présenté aux professionnels du tourisme, dans le cadre d’une nouvelle édition des «Tourism Marketing Days». Il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route du secteur, actée le 17 mars 2022 par la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et le président de la CNT, en présence du Chef du gouvernement. L’ONMT ambitionne ainsi de «contribuer à la stratégie du ministère de tutelle visant à atteindre 17,5 millions d’arrivées touristiques d’ici trois ans et d’intégrer du Maroc dans le top 10 des destinations touristiques les plus appréciés au monde à horizon 2026», souligne le communiqué.

Pour le volet marketing, l’accent sera mis sur «l’amplification de l’impact de la campagne ‘Maroc, Terre de Lumière’, la diversification des actions de co-branding et la valorisation des différentes destinations et filières sur les marchés domestiques et étrangers». S’agissant du digital, «une médiathèque riche en images et vidéos sera mis à disposition des opérateurs touristiques marocains, en plus du lancement de la nouvelle version du portail visitmorocco.com et le renforcement du volet réseaux sociaux à travers notamment les collaborations avec les créateurs de contenu».

Concernant la distribution, il s’agira d’«entamer un doublement du volume de la programmation des Tour-opérateurs classiques et des agences de voyage en ligne, ainsi que du démarchage et l’activation de nouveaux partenaires commerciaux». Quant à l’aérien, il sera «boosté par l’ouverture sur de nouveaux marchés grâce à la force de frappe du duo ONMT-RAM». «Le réseau point à point sera doublé au départ des bassins émetteurs à fort potentiel, sans oublier le réseau domestique qui sera également renforcé», souligne la même source.