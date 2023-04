Des pluies localement fortes et orageuses sont attendues mardi et mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des pluies localement fortes et orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de mardi à 21H00 à mercredi à 06H00 dans les provinces d'El Jadida, Berrechid, Benslimane et Settat, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.