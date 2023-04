France : Un groupe néonazi appelait à commettre des attentats terroristes dans des mosquées

Dimanche dernier, la plateforme collaborative de la diaspora maghrébine Tajmaât a révélé l’existence de boucles de messagerie cryptée sur Telegram, où les membres nationalistes et néonazis appellent à des actions violentes contre la communauté musulmane de France. Les actes, dont d’éventuels attentats dans des mosquées, auraient ciblé particulièrement les musulmans de Wazemmes, à Lille. Sous le nom de «groupe nationaliste français Deter (déterminés)», les boucles sont constituées plusieurs sous-groupes de discussions, organisés par département.

Avec près de 200 membres, le groupe de discussion du Nord regorge à lui seul de propos racistes et de propositions de passage à l’acte contre les musulmans, pendant ce mois de ramadan. Des «ratonnades» sont également évoquées. A travers le compte Twitter de Tajmaât, plusieurs captures de ces discussions ont été rendues publiques, révélant que les objectifs des membres de faire des «opérations coup de poing». Dans le groupe du Nord, ils sont ainsi informés des rassemblements organisés prochainement par les musulmans de Wazemmes, qu’ils planifient d’attaquer.

Cibler des musulmans qui organisent un repas dans une église

Une attaque aurait été préparée, notamment pour le 13 avril à 19h, avec la participation d’une cinquantaine de néonazis. A cette date justement, la communauté musulmane prévoit de partager un repas dans l’église, ce que les extrémistes de droite ont considéré comme «une provocation». Les membres mettent en ligne alors un sondage, pour réunir des «volontaires». Parmi les membres, certains se présentent comme militaires ou policiers se revendiquant ouvertement néonazis. L’un d’eux qualifie volontiers les Maghrébins de «sous-race» (sic).

Lundi, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé à Telegram de fermer ces boucles de discussion, via la plateforme Pharos. Citant une source policière, l’agence de presse AFP indique que les membres étaient «déjà connus des services de renseignement» et qu’ils «étaient surveillés depuis plusieurs mois», au moins depuis la fin 2022. Par ailleurs, le ministre a demandé «aux services de travailler aux suites judiciaires à donner, en lien avec l’autorité judiciaire».

Selon la même source policière, certains membres se prévalent effectivement de la qualité de militaires ou de fonctionnaires de police, «mais cela reste à démontrer, car beaucoup de ces comptes n’ont pas encore été identifiés». Ces boucles auraient «d’abord été constituées pour servir de plateformes d’échange d’idées identitaires, pour permettre aux sympathisants de ces idéologies de se retrouver par région» et «c’est ensuite que des profils plus violents et extrémistes sont apparus sur ces boucles, suscitant d’ailleurs parfois la désapprobation d’anciens membres», ajoute-t-on. Cette «dérive vers les appels à la violence» a ainsi «justifié l’attention des services», souligne encore l’agence.

Les musulmans de Lille doublent de vigilance

Sur son compte Twitter, la maire de Lille Martine Aubry a réagi lundi soir, en annonçant avoir saisi le préfet «afin qu’il puisse prendre toutes mesures nécessaires», comme elle le fait «systématiquement pour ce type de messages explicites et haineux». De son côté, le député France insoumise du Nord, David Guiraud a qualifié la situation de préoccupante. «Il y a des groupuscules d’extrême droite néonazis qui sévissent dans le pays. Les services de renseignement le savent. D’ailleurs, des patrons du renseignement ont dit que cela faisait partie des préoccupations majeures pour l’Etat français», a-t-il écrit également sur ses réseaux sociaux. L’élu insiste ainsi sur la vigilance, afin de «protéger les musulmans comme n’importe lesquels de nos concitoyens».

Outre la vigilance du côté des autorités, la communauté musulmane de Lille prend la menace très au sérieux. Cité par France Bleu, le secrétaire général de la Grande mosquée de Lille, l’imam Makhlouh Maméche a appelé les fidèles à l’attention. «On leur dit d’être vraiment vigilants, de ne pas répondre à la provocation. Restez dans la mosquée et si vous sortez, ne restez pas aux abords à discuter, mais rentrez chez vous», a-t-il recommandé, d’autant qu’«il peut y avoir une personne, un extrémiste, un déséquilibré qui peut commettre des choses horribles», selon lui.

Par la même occasion, Makhlouh Maméche a appelé l’Etat français à agir. «Je demande de multiplier la vigilance au niveau des lieux de cultes, notamment aux moments des prières à partir de 21 heures et jusqu’à minuit», a-t-il recommandé. Il insiste qu’«il ne faut pas prendre ces provocations à la légère» et qu’«il faut faire le nécessaire pour mettre fin à ces provocations et voir qui est derrière».