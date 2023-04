Marché du travail en France : Les Maghrébins continuent de subir «de fortes discriminations»

Les personnes originaires du Maghreb, qu’elles soient immigrées elles‑mêmes ou descendantes d’immigrés, diplômées de CAP à bac+5 ayant réalisé leurs études et travaillé en France, subissent en 2019‑2020 de fortes discriminations. «Elles sont nettement moins souvent recontactées par les recruteurs en vue d’un entretien d’embauche que celles sans ascendance migratoire ; leur risque de chômage est plus fort à caractéristiques équivalentes et elles déclarent plus souvent s’être vues injustement refuser un emploi», indique-t-on dans une étude de l’INSEE.

L’objectif de l’étude a été de «déterminer dans quelle mesure les écarts de situation entre personnes avec et sans ascendance migratoire ne s’expliquent pas par des différences de caractéristiques sociodémographiques, et pourraient renvoyer à des formes de discrimination». Dans ce sens, trois approches complémentaires ont été mobilisées, qu’il s’agisse des suites données à des candidatures, du risque de chômage ou de traitements perçus comme injustes. Elle s’est ainsi concentrée sur l’accès à l’emploi de personnes d’origine maghrébine ayant réalisé leurs études et obtenu leur diplôme de CAP à bac+5 en France. L’étude s’est basée sur le «testing de grande ampleur mené sous l’égide de la Dares entre décembre 2019 et avril 2021», des enquêtes Emploi de 2019 et 2020 et la deuxième édition de l’enquête Trajectoires et Origines (TeO2) collectée en 2019 et 2020.

Les candidats maghrébins ont moins de chance d’être rappelés pour un entretien

Ainsi, selon le testing réalisé sous l’égide de la Dares entre décembre 2019 et avril 2021, les chances d’être recontacté en vue d’un entretien d’embauche diffèrent en fonction du profil des candidats. Les candidats d’origine supposée maghrébine reçoivent ainsi 32% de rappels en moins que ceux sans ascendance migratoire supposée, alors même qu’ils précisent explicitement avoir réalisé leurs études, obtenu leur diplôme et travaillé exclusivement en France, indique-t-on.

L’étude ajoute que la discrimination à l’embauche à l’encontre des personnes portant une identité à consonance maghrébine s'observe aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes. «Les femmes d’origine supposée maghrébine ont 29% de chances en moins d’être rappelées que les femmes sans ascendance migratoire supposée, contre 34% parmi les hommes», précise la même source. Celle-ci note cependant que les femmes d’origine supposée maghrébine ont «9% de chances en plus d’être recontactées par les recruteurs que les hommes de la même origine».

L’étude révèle que les personnes d’origine maghrébine, immigrées ou descendantes d’immigrés du Maghreb, sont également «plus souvent exposées au risque de chômage que les personnes sans ascendance migratoire ayant les mêmes caractéristiques». Alors que le taux de chômage des personnes de 18 à 59 ans sans ascendance migratoire et diplômées de CAP à bac+5 est en moyenne de 6 % en 2019‑20201, celui des immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb est de 16 %, soit 10 points plus élevé. Un écart qui varie néanmoins selon le sexe et le lien à la migration.

Le sentiment de s’être vu injustement refuser un emploi

Le document revient aussi sur le ressenti chez les personnes originaires du Maghreb suite aux discriminations. Dans ce sens, les personnes originaires du Maghreb sont «deux fois plus nombreuses que les personnes sans ascendance migratoire directe à déclarer qu’un emploi leur a été injustement refusé». Un sentiment qui concerne 37% des hommes immigrés du Maghreb et 36% des femmes, contre respectivement 15% des hommes et 16% des femmes ni immigrés ni descendants d’immigrés.

L’étude explique que les différences de traitement ne se limiteraient pas à la phase de sélection des candidatures. «Le moindre rappel des candidatures d’origine supposée maghrébine et l’ampleur de la part inexpliquée du chômage des personnes originaires du Maghreb pourraient corroborer leur plus fort sentiment de s’être vus injustement refuser un emploi», ajoute-t-elle en notant que «le risque de rapporter une expérience discriminatoire mesuré dans l’enquête TeO2 est presqu’aussi fort pour les descendants d’immigrés du Maghreb que pour les immigrés de la même région (respectivement 31 % et 36 %)». De plus, «51 % des immigrés du Maghreb et 41 % des descendants d’immigrés de cette région déclarent des discriminations à l’embauche en lien avec leurs origines».

Les discriminations dans l’obtention d’un emploi sont également liées à la religion pour 11% des immigrés du Maghreb et 12 % des descendants d’immigrés du Maghreb, contre moins de 3% des immigrés des autres régions. Les descendantes d’immigrés du Maghreb sont aussi plus nombreuses à déclarer qu’elles ont été discriminées à l’embauche en raison de leur sexe que les immigrées du Maghreb.

La même source souligne, plus loin, qu’à caractéristiques comparables (niveau de diplôme, situation vis‑à‑vis de l’emploi, configuration familiale et environnement socio‑économique), les hommes immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb ont un risque de se déclarer discriminés plus de deux fois supérieur à celui des hommes sans ascendance migratoire directe. Le risque de rapporter une expérience discriminatoire des femmes immigrées du Maghreb est toutefois inférieur à celui des hommes de la même origine, conclut-on.