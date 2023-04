Inclusion financière : La Banque mondiale approuve un prêt de 4,5 MMDH pour le Maroc

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le troisième prêt de politique de développement (PPD) de 450 millions de dollars (environ 4,5 milliards de dirhams) en faveur du Maroc, avec pour objectif de développer l’inclusion financière et numérique en complément des deux financements précédents. «Cette série de projets de financement appuie le gouvernement du Maroc dans la mise en œuvre des réformes visant à améliorer l’inclusion financière, l’entrepreneuriat numérique et l’accès des particuliers et des entreprises aux infrastructures et aux services numériques», indique lundi un communiqué de la Banque mondiale.

Ces financements ont permis au Maroc de repousser considérablement les barrières de l'inclusion financière et numérique, ajoute l’institution basée à Washington. L’infrastructure des paiements numériques s’est également développée, souligne le communiqué, ajoutant qu’actuellement, 31% des zones rurales sont couvertes par des réseaux de paiement mobile et 19 prestataires proposent leurs services.

La valeur des paiements numériques a considérablement augmenté, atteignant 2 milliards de dirhams (environ 195 millions de dollars) en 2021, posant ainsi les bases de la réforme des programmes de protection sociale grâce aux transferts monétaires numériques. La série de financements a permis le développement de la micro-assurance, du registre des nantissements et des garanties permettant de faciliter l’accès au crédit des MPME, indique l’institution de Bretton Woods. Différentes actions ont directement favorisé l’accès des femmes au financement et à l’autonomisation économique, ajoute la même source, qui indique que la participation des femmes aux conseils d’administration des entreprises cotées en Bourse a augmenté de 14,9% en 2019 à près de 20% à la fin 2022 et que 13,5% des start-ups technologiques dirigées par des femmes ont bénéficié pendant la pandémie du Covid-19 d’une allocation annuelle en devises étrangères, facilitant ainsi l’importation des biens et services nécessaires à leurs activités.

Ce troisième financement consolide les réformes initiées par le Maroc en faveur de l’inclusion financière en améliorant l’accès des populations rurales, des femmes, des jeunes, et des entrepreneurs numériques à une gamme variée de services financiers, en diversifiant les instruments financiers mis à disposition des entreprises jeunes et innovantes afin d’encourager la création d’emplois.