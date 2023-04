De nouveaux fusils français pour les forces spéciales de la Marine marocaine

L’exercice naval Flintlock 2023, organisé en mars par les Etats-Unis dans les eaux du Ghana et en Côte d’Ivoire, a permis aux Forces spéciales de la marine marocaine de montrer les nouveaux fusils d'assaut Verney-Carron VCD-15, rapporte Defensa. La société française Verney-Carron (créée en 1820), basée à Saint-Etienne, a développé cette arme de calibre standard OTAN 5,56X45 mm, qui est alimentée par des chargeurs de 10 ou 30 coups, compatibles avec le standard de l'Alliance atlantique avec ceux d'autres armes dudit calibre, précise la même source.

C'est un fusil d'assaut de 815 mm de long et pèse 3,5 kilogrammes, sa structure est en aluminium, à l'avant, qui recouvre le canon en acier, et la partie supérieure est équipée de rails picattiny, pour fixer des viseurs télescopiques, laser pointeurs, systèmes de vision nocturne, lampes de poche tactiques, etc. Sa crosse est réglable, pour s'adapter à la hauteur du tireur, et son sélecteur de tir/sécurité se trouve de part et d'autre de l'arme, utilisable aussi bien par les droitiers que par les gauchers.

Avant l’acquisition de ces armes françaises, les Forces spéciales de la Marine marocaine étaient équipées en pistolets-mitrailleurs allemands 9 mm Heckler & Koch HK MP-5, dont les premiers modèles avaient été mis sur le marché en 1954.

Le fusil d'assaut Verney-Carron VCD-15 coute environ 2 000 euros l'unité.