Le Maroc figure parmi les marchés émergents les plus attractifs pour les IDE

Le Maroc est classé 16e parmi les marchés émergents les plus attractifs pour les investissements directs étrangers, selon l’Indice de confiance des IDE pour l’année 2023. Le rapport consacre en effet une classification des marchés émergents, dans l’objectif de «permettre aux chefs d’entreprise d’anticiper les marchés émergents les plus attractifs en termes d’investissement». La Chine, l’Inde, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Thaïlande et l’Arabie saoudite occupent les six premières places du classement des marchés émergents.

Le classement comprend quatre pays d’Afrique. Parmi eux, l’Egypte s’est classée première au niveau continental et 14e au classement global. L’Afrique du Sud vient directement derrière le Maroc, tandis que le Ghana s’est classé 25e.

En dehors du classement spécifique des marchés émergents, le royaume n’a pas pu se classer globalement parmi les marchés les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. En effet, les résultats ont montré que les investisseurs avaient des préférences pour les marchés fiables et développés, qui représentent 19 des 25 pays de l’Indice.

Les Etats-Unis se sont classés premiers au monde, pour la onzième année consécutive. Le Canada est arrivé deuxième, tandis que le Japon s’est classé troisième, devançant l’Allemagne, à la quatrième place.