L’intelligence artificielle, un éventuel «vecteur de risques pour les libertés» selon la HACA

La présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach a indiqué que les expériences de régulation des plateformes numériques globales en cours représentaient un progrès mais sans apporter «toutes les solutions escomptées». Participant à une conférence internationale, les 30 et 31 mars derniers par Columbia University à New York (Etats-Unis) sous le thème «Régulation des plateformes : surmonter les obstacles», la responsable a souligné que «la modération des contenus telle qu’elle est exercée par les grandes plateformes pose de nombreux problèmes».

Intervenant lors de la session intitulée «Réponses des régulateurs dans d’autres parties du monde», Latifa Akharbach a déclaré que «les entreprises privées que sont les plateformes numériques ne peuvent pas être la police du discours et le régulateur de la parole publique», vu que cette situation illustre le fait qu’«on exige des Etats de ne pas limiter la liberté d’expression et on permet à des entreprises privées et commerciales de le faire».

Prenant l’exemple de l’intelligence artificielle, la présidente de la HACA a attiré l’attention sur le fait que la régulation «doit s’adapter en permanence à l’accélération technologique». «L’usage croissant de l’intelligence artificielle génère de nombreux risques», estime-t-elle. «Les algorithmes apprenants induisent des situations de discrimination. Il y a, en outre, de nombreux risques d’atteinte à la liberté individuelle en raison de l’enfermement algorithmique causé par la personnalisation des contenus telle qu’elle fonctionne sur les plateformes numériques», a souligné Latifa Akharbach. «De même, pour être éthique, l’intelligence artificielle du futur doit prendre en compte la diversité de l’humanité», a-t-elle ajouté.

Initiée par le Columbia World Projects, cette conférence a connu la participation de Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie, d’eurodéputés, de représentants de l’Unesco, des professeurs et des experts internationaux du numérique, des instances de régulation, ainsi que des acteurs de la société civile de nombreux pays. L’objectif a été d’approfondi les échanges sur les diverses approches et expériences internationales en matière de régulation des plateformes numériques.