France : La polémique sur les footballeurs qui jeûnent lancée par la FFF crée des remous

La décision de la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération française de football (FFF) d’interdire l’interruption des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne pendant le ramadan continue d’alimenter la polémique en France. Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, semble être le premier à en payer le prix. Le sélectionneur a ainsi été très critiqué après la défaite cuisante, dimanche, de son club face à Reims (0-3).

A la veille de la rencontre, l’entraîneur a demandé à ses joueurs musulmans de «ne pas jeûner» les joueurs de matchs, ce que l’un d’eux aurait refusé. Ce dernier a été finalement écarté du groupe. Lors d’une conférence de presse post-défaite, Antoine Kombouaré a expliqué avoir «mis une règle en place qui est valable pour tout le monde». «Ils sont 6 à faire le Ramadan dans l’équipe, il n’y a que Jaouen Hadjam qui ne mange pas les jours de match. Il n’y a pas de soucis, il n’y a aucune sanction, mais quand tu ne manges pas avec moi, tu n’es pas dans le groupe. Tu n’es pas sélectionné», a-t-il déclaré.

«Moi je suis entraîneur, je mets des règles en place. On les respecte ou pas. Moussa Sissoko, Mohamed, Castelletto ou Moutoussamy l’ont respecté. (…)», a-t-il ajouté, laissant entendre que ces joueurs ont décidé de ne pas jeûner les jours des matchs.

«Ça fait 20 ans que j’entraîne, j’ai toujours fait ça. Pour moi, pas de polémique (…) Les jours de match, il ne faut pas jeûner. Ceux qui décident de jeûner ne sont pas dans le groupe.» Antoine Kombouaré

«Mettre les joueurs dans les meilleures conditions»

Sur les réseaux sociaux, les explications du sélectionneur du FC Nantes font réagir. «Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental, me sidère», a indiqué l’ancien international sénégalais, Demba Ba, aujourd’hui à la retraite, sur son compte Twitter. «Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté identitaire d’une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu’un de mettre de côté ce qui fait son identité ?», s’est-il interrogé.

«À l’image d’un Klopp, un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent performer. Et s’ils ne performent pas, alors qu’ils soient justement écartés, pour des raisons sportives et non-identitaires», plaide-t-il.

L’entraîneur de l’Olympique de Lyon et ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, a également été interrogé sur le sujet. Après sa polémique sur les quotas discriminatoires de 2011, Laurent Blanc semble avoir appris des erreurs du passé. «On a des joueurs de confession musulmane. C’est leur choix. Il y en a qui jeûne le jour du match. Certains reportent le jeûne le jour du match», a-t-il déclaré. «Je respecte cela et on essaye d’être le plus intelligent possible», a-t-il ajouté.

Samedi, des arbitres ont critiqué les arguments évoqués par la FFF pour justifier l’interdiction d’interrompre les matchs pour permettre de rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan. «Bien sûr qu’on ne va pas prendre cinq minutes dans un match, ça n’aurait pas de sens, mais à l’image d’une pause fraicheur qui est entrée dans le règlement, prendre 30 secondes ou une minute pour boire quelque chose et manger un peu, il n’y a pas de soucis», a confié un arbitre de district, dans des déclarations médiatiques.

La veille, la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la FFF a décrété l’interdiction d’interrompre brièvement les matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne pendant le ramadan, en insistant sur le «principe de neutralité du football sur les lieux de pratique». Une décision exprimée après avoir pris connaissance des interruptions de certains matchs pendant le mois sacré.