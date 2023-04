Marrakech : Le Ftour des cœurs et des sens, un moment de solidarité pendant le ramadan

A l’occasion du mois du ramadan, l’Association des restaurateurs de la Wilaya de Marrakech en partenariat avec M Avenue, tiendra un Ftour du cœur et des sens, vendredi 7 avril 2023 à M Avenue. L’objectif est de «rassembler les habitants de la ville dans un moment de partage, de coexistence, de foi et de tolérance». A cet effet, «une seule grande table sera dressée sur une longueur de 500 mètres pour accueillir 1 250 personnes, associations et bienfaiteurs réunis», selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’évènement sera marqué par la présence de la chanteuse Nabila Maan, qui animera la soirée en musique. M Avenue offrira également «un parcours des sens Meydene aux enfants des associations pour leur faire vivre une expérience unique et mettre des étoiles dans leurs yeux», étant donné que «la solidarité est le message clé de cette initiative», ajoute la même source. Ainsi, «tous les bénéfices générés par l’événement seront reversés aux enfants».

Le Ftour du cœur est ouvert «aux entreprises citoyennes et bienfaiteurs» qui peuvent s’inscrire sur le site web dédié.