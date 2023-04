Nayef Aguerd inscrit son premier but en Premier League et offrant la victoire à West Ham

Le club de West Ham s’est imposé, dimanche, à domicile contre Southampton, grâce à l’international marocain Nayef Aguerd, qui a inscrit l’unique but du match, pour le compte de la 29e journée de Premier League. Le Lion de l’Atlas a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de l’Allemand Thilo Kehrer, à la 25e minute de jeu, signant son premier but avec les Hammers.

Les Londoniens s’appuieront ensuite sur leur charnière défensive, composée d’Aguerd et de Kurt Zouma, ainsi que sur la performance de leur gardien Lukasz Fabianski, pour conserver ce score jusqu’au coup de sifflet final. «Je suis ravi de cette victoire cruciale devant nos supporters. Quel moment d'émotion d'avoir marqué mon premier but en Premier League au London Stadium», a indiqué sur Twitter l’international marocain. «Félicitations à toute l'équipe. On recommence mercredi», a-t-il promis.

Thrilled with this crucial win today in front of our fans ❤?.

What an emotional moment to have scored my first goal in the Premier League at the London Stadium.

Congratulations to the whole team, and we go again on Wednesday ⚒#AlHamdoulillah#COYI ⚒ pic.twitter.com/YJLQ30sVXI