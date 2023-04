Un duel Ben Cheikh-Traverse pour le deuxième tour à la 9e circonscription

Le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères a dévoilé, dimanche soir, les résultats du premier tour des législatives partielles pour les Français de l’étranger. Ainsi, pour la 9e circonscription, qui regroupe les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, Karim Ben Cheikh, candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), arrive en tête.

Raflant 5 291 des 12 236 suffrages exprimés (soit 43,24%), il est suivi par Caroline Traverse, candidate du parti Renaissance, pour laquelle 1 996 Français de la 9e circonscription ont voté (16,31%). M'jid El Guerrab, ex-député pour la même circonscription, arrive à la 3e place, avec 1 884 voix (15,4%) devant André Chouk (745 voix, 6,09%). Ces quatre candidats totalisent plus de 81% des suffrages exprimés.

Le ministère rappelle que le taux de participation dans la circonscription pour cette législative partielle a été de 10,22%. Sur les 125 608 inscrits, 12 833 ont voté mais 12 236 bulletins ont été comptabilisés, avec 547 bulletins blancs et 50 annulés.

La campagne électorale s’ouvre ce lundi pour le deuxième tour qui doit opposer Karim Ben Cheikh et Caroline Traverse alors que le vote aux urnes se déroule le 16 avril 2023. Un air de déjà-vu, alors que le candidat de NUPES était arrivé en tête, en juin 2022, suivi d’Élisabeth Moreno, candidate de la coalition gouvernementale.

A rappeler que fin janvier, le Conseil constitutionnel de France a annulé l’élection dans la 9e circonscription des Français de l’étranger, en donnant raison à la requête déposée par la candidate Thiaba Bruni. L’instance a reconnu des «dysfonctionnements intervenus lors du vote électronique», pour cette circonscription couvrant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Des dysfonctionnements soulevés notamment pour les bureaux établis en Algérie.