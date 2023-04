Espagne : Une ministre d’Unidas-Podemos déçoit le Polisario

Le Polisario est déçu par la ministre espagnole du Travail, Yolanda Diaz. «Le conflit au Sahara occidental a été absent de la cérémonie de présentation de Yolanda Díaz, comme candidate de "Sumar"», un bloc d’extrême gauche aux prochaines élections législatives, déplore un média proche du Front.

«Durant son discours d’une cinquantaine de minutes, pas un mot sur le Sahara occidental, envahi il y a 47 ans par le Maroc après avoir été livré par l'Espagne», note la même source avec amertume.

Pour rappel, Yolanda Diaz est connue pour avoir ouvertement critiqué le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental mais sans en faire un casus belli. Une position qu’elle a d’ailleurs réitérée le 25 mars à l’occasion d’un meeting électoral aux Iles Canaries d’Unidas-Podemos, baptisée depuis quelques semaines «Sumar (additionner)».

Yolanda Diaz n’avait pas pris part à la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue à Rabat le 1er et 2 février et coprésidée par Pedro Sanchez et Aziz Akhannouch.