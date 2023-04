Maroc : Décès de l’artiste qui a tenté de s’immoler par le feu devant le ministère de la Culture

L'artiste et ex-employé du Théâtre Mohammed V de Rabat est décédé ce dimanche des suites de ses blessures. / DR

Ahmed Jawad, le dramaturge qui a tenté de s'immoler par le feu il y a quelques jours devant le siège du ministère de la Culture à Rabat, est finalement décédé ce dimanche. Selon des sources concordantes, l’artiste et retraité du Théâtre Mohammed V de Rabat a succombé à ses blessures au CHU Ibn Sina, où il avait été admis lundi dernier.

En début de semaine, il avait protesté contre ce qu’il considérait comme son «exclusion» des activités artistiques et des tentatives «visant à l’empêcher de rencontrer le ministre de la Culture». Le drame avait poussé le département à publier un communiqué de presse, en reconnaissant que l’homme «fait partie du personnel retraité du Théâtre national Mohammed V».

Tout en exprimant sa solidarité avec l’individu et ses proches, le ministère a indiqué avoir déjà accepté les propositions d’achat de deux spectacles proposés par le retraité, en 2022 puis un en 2023 et qui ont été programmés dans les villes de Salé et de Mechraâ Belksiri. La même source a précisé que la victime «touche l’ensemble de ses indemnités de retraite» alors que «les raisons de son immolation ne sont pas encore connues».