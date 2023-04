Le Maroc a doublé ses exportations de patates douces en 2022

Ces dernières années, le Maroc a augmenté ses exportations de patates douces de 67% par an en moyenne. En 2022, le royaume a même doublé le volume de ses livraisons pour atteindre un record de 1 200 tonnes, alors qu’il n’exportait que 90 tonnes en 2017, écrit East Fruit.

L'année 2022 qui est devenue la première année dans l'histoire du Maroc où les patates douces ont été exportées sans interruption - tous les mois. De plus, le pays a réussi à étirer le pic de ses approvisionnements, alors qu'il se situait principalement en juin-juillet. Le Maroc a également entamé l'année 2023 avec un nouveau record, alors que les exportations de patates douces ont presque quadruplé pour atteindre 130 tonnes en janvier.

Le média explique que près de 100% des exportations en 2017 ont été livrées au marché allemand, mais les livraisons ont ensuite pratiquement cessé. La part combinée de l'Espagne et de la France dans la structure des exportations marocaines est également assez faible, bien que ces deux pays soient souvent cités parmi les plus grands importateurs d'autres produits. Quant aux exportations de patates douces du Maroc, la part de l'Espagne et de la France n'a pas dépassé 4% depuis 2019.

L’année dernière, la liste des trois plus grands consommateurs de patates douces marocaines comprenait les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, ce dernier les important du Maroc pour la première fois. Les Pays-Bas ont également augmenté de manière significative leurs importations de patates douces marocaines (presque neuf fois depuis 2021), l'une des raisons étant le lancement de projets sur leur production dans le pays avec l'aide de spécialistes et d'investisseurs néerlandais.

Quant aux pays du Moyen-Orient, le volume des livraisons de patates douces marocaines reste relativement faible, mais il est en pleine croissance. En 2022, cette région a importé environ 9 tonnes de patates douces du Maroc, le Qatar et le Bahreïn étant les principaux consommateurs.