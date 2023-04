Ramadan dans l'histoire #10 : La conquête d’Al Andalus, la grande victoire islamique

Les musulmans ont commencé à penser à la conquête d’Al Andalus sous le règne du calife Othman bin Affan, comme cela a été rapporté dans le livre «Histoire d’Al-Andalus» de Ragheb Al Sarhani. «La conquête de l'Andalousie était une vieille idée qui avait hanté les musulmans depuis l'époque de notre maître Othman bin Affan, mais les musulmans ne pouvaient atteindre cette région du Maghreb qu’à l'époque de l'État omeyyade et du gouverneur de l’Ifriqiya Moussa Ibn Noçaïr», ajoute-t-il.

Après l'arrivée de la conquête de l'Islam dans l'Extrême-Maghreb, Moussa Ibn Noçaïr demande la permission de conquérir la terre des Francs à Al Andalus du calife omeyyade Al-Walid bin Abd al-Malik, qu'il a obtenu. Il envoie, au mois de Ramadan de l'année 91 de l’hégire (710 AD), l'un des chefs de son armée appelé Tarif bin Malik pour traverser vers l’Andalousie à la tête de cinq cents soldats, afin de connaître la nature du pays et ses habitants et les endroits où l'armée pourrait débarquer.

Dans «Histoire d’Al-Andalus», Ragheb Al Sarhani rapporta que Tarif «étudiait la région du sud de l’Andalousie où l’armée musulmane jeta l’ancre (d’où l’appellation de Tarifa qui fut donnée à cette région), avant de revenir auprès d’Ibn Nuṣayr et lui rapporter ce qu’il avait vu». Un an après, soit le Ramadan de l’année suivante, le gouverneur omeyyade dépêche Tariq ibn Ziyad qui dirigea 7 000 soldats pour Al Andalous. Il donna son nom à Gibraltar (jabal Tarik) et mena une guerre sans merci contre les Wisigoths.

Lorsque Tariq ibn Ziyad débarque en Andalousie, il fait face à une faible résistance. Il enverra à Moussa Ibn Noçaïr plus de soldats. Malik bin Tarif est ainsi dépêché à la tête de cinq mille autres soldats.

La majeure partie de la péninsule ibérique contrôlée en deux ans

Le guerrier musulman croisera le fer avec l'armée romaine dirigée par le roi Rodéric (710 – 711), le 19 juillet 711, correspondant au 28 Ramadan 92 de l’hégire, marquant ainsi «l'une des batailles les plus féroces dans l'histoire des musulmans», selon ce qui est mentionné dans le livre «L'histoire de d’Al-Andalus».

Dans le livre «L'histoire de l'Andalousie», Ines Mohamed El Bahiji affirme que «la plupart des historiens s'accordent à dire que la bataille décisive qui a eu lieu entre les musulmans et les Goths, qui a déterminé le sort d’Al Andalus», a eu lieu sur les rives du Guadalete, dans le sud-ouest de l'Espagne». «La bataille, qui a duré huit jours, du dimanche 28 Ramadan au 5 Shawwal de l'année 92 AH (19 au 26 juin en 711), a été décrite comme une bataille féroce dans laquelle les deux parties se sont battues si violemment qu'elles pensaient que c'était l’apocalypse», ajoute-t-il.

La même source note qu’après cette grande victoire remportée par Tariq Ibn Ziyad à la bataille de Sidonia (ou du Guadalete), les portes d’Al Andalus «se sont ouvertes aux musulmans». Grâce à Moussa Ibn Noçaïr et ses dix-huit mille hommes, la force de l'armée islamique compte 24 000 combattants, qui ont été répartis à travers les vastes régions d’Al Andalus et certaines régions du sud de la France, en tant que garnisons islamiques et conquérants d'autres régions qui n'étaient pas conquises».

«Histoire de l'Andalousie» note aussi que les musulmans ont réussi «à étendre leur État à Al Andalus», rappelant comment les musulmans ont pu contrôler, en deux ans, la majeure partie de la péninsule ibérique. «Les armées musulmanes se sont alors tournées vers l'est et ont pénétré dans le pays jusqu'à atteindre l'actuelle ville de Lyon», précise l’ouvrage.

La présence islamique à Al Andalus durera environ huit siècles, une période marquée par une grande civilisation dans cette région et qui a ouvert la voie à la Renaissance européenne.