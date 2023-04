La cheffe du bureau de liaison d’Israël à Rabat quitte le Maroc

Visiblement émue, la cheffe du bureau de liaison israélien à Rabat a annoncé son départ du Maroc. «Mon expérience au Maroc m'accompagnera pour toujours. J'ai visité des villes, des villages, des plages, des montagnes et des déserts, nourri des centaines de chats et me suis familiarisé dans tous les domaines avec la beauté de la nature et ses habitants distingués. J'ai aussi appris sur l'héritage juif à travers le pays, et les valeurs de coexistence et de tolérance entre les religions dont le Royaume du Maroc a toujours joui !», a écrit Alona Fisher-Kamm.

Ce départ intervient alors que des média israéliens ont fait état, la semaine dernière, du retour imminent de David Govrin à son poste à Rabat. Une décision prise après la fin de l’enquête le visant, pour des soupçons de harcèlement sexuel et corruption financière.

Pour rappel, le ministère israélien des Affaires étrangère avait affirmé que la mission de Mme. Fisher au Maroc est «d’assurer la continuité de l’action au sein du bureau de liaison d’Israël à Rabat».

«Nous confirmons que nous avons dépêché Alona Fisher Kamm pour renforcer le personnel de l'ambassade et non pas pour la nommer ou pour remplacer l’actuel chef, bien qu’elle soit une diplomate de haut rang», avait précisé, en septembre 2022 dans des déclarations à Yabiladi, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères auprès des médias arabes, Hassan Kaabia.