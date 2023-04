France : La décision de la FFF d’interdire les pauses pour rompre le jeûne critiquée

L’interdiction d’interrompre brièvement les matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne pendant le ramadan, décrétée cette semaine par la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération française de football (FFF), a fait réagir. Des arbitres ont ainsi critiqué les arguments évoqués par l’instance pour justifier l’interdiction.

«Je ne suis pas vraiment concerné parce que j’arbitre en journée mais j’ai été surpris parce qu’on a des groupes (Whatsapp, ndlr) entre arbitres mais on en a jamais entendu parler», confie vendredi Elias Nassif, arbitre de district, à RMC Sport. Il assure n’avoir «jamais eu de souci» avec des joueurs en période de ramadan. Il dit avoir «dû mal à voir où est le problème» dans le fait d’accorder une pause pour permettre aux joueurs de boire ou manger.

«Bien sûr qu’on ne va pas prendre cinq minutes dans un match, ça n’aurait pas de sens, mais à l’image d’une pause fraicheur qui est entrée dans le règlement, prendre 30 secondes ou une minute pour boire quelque chose et manger un peu, il n’y a pas de soucis», ajoute-t-il. L’arbitre rappelle que pour les pros, les pauses sont autorisées en Premier League et en Bundesliga et elles sont finalement moins longues que certaines blessures ou remplacements. «Même si ce n’est pas autorisé les coachs feront un changement et les joueurs iront boire sur le banc, poursuit-il. Ça ne pose pas de problèmes, même s’il faut rajouter une minute de temps additionnel.»

Le professionnel considère que «le communiqué est un peu contradictoire». «On nous dit ‘"pas de discrimination, pratiquer le foot en respectant autrui…" Trente secondes ne font de mal à personne. Il reprend des articles du statut de l’arbitrage, comme quoi on ne doit pas faire de politique, propagande, prosélytisme… Je comprends, il le faut. Après, de là à dire que faire 30 secondes de pause pour boire c’est du prosélytisme… ce n’est pas à moi de juger mais on verra bien», conclut l’arbitre.