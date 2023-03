Maroc : La croissance nationale recule à 0,5% au dernier trimestre de 2022 (HCP)

Au quatrième semestre de 2022, la croissance nationale s’est établie à 0,5% et la demande a connu une contraction, selon une note du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les activités non agricoles ont connu une augmentation de 2,3% et celles du secteur agricole une baisse de 15,1%, selon la même source.

Concernant la valeur ajoutée, celle du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, s’est contractée de 15%. Celle du secteur secondaire a, pour sa part, connu un recul de 2,4%. La valeur ajoutée du secteur tertiaire a enregistré un ralentissement plus important avec un recul de 4,9%, indique le HCP.

«Aux prix courants, le Produit Intérieur Brut (PIB) a connu une hausse de 5,8%, dégageant ainsi une augmentation du niveau général des prix de 5,3%», souligne la note, ajoutant que «la demande intérieure s’est contractée de 1,7%, contribuant négativement à la croissance économique de 1,9 point».

Au niveau du commerce extérieur, les exportations ont augmenté de 19,7%, avec une contribution à la croissance de 6,5 points. Il en est de même pour les importations de biens et services, qui ont connu une hausse de 9,1%, avec une contribution négative à la croissance de 4,1 points. Le HCP indique enfin que le besoin de financement de l’économie nationale s’est allégé à 2,1% PIB.