Foot féminin : Le Maroc affronte la République tchèque et la Roumanie en amical

La sélection marocaine de football affrontera ses homologues de la République tchèque et de la Roumanie, respectivement, les jeudi 6 avril et mardi 11 avril en match amical. Ces deux rencontres s'insèrent dans les préparatifs de l'équipe nationale pour le prochain Mondial prévu du 20 juillet au 20 août prochains en Australie et en Nouvelle Zélande.

A cet effet, le sélectionneur national, Reynald Pedros, a convoqué 25 joueuses en prévision de ces rencontres :

1. Khadija Rmichi (AS FAR)

2. Assia Zahir (Chabab Mohammedia)

3. Inass Arouissa (Caen/France)

4. Meriem Atik (Viera/Espagne)

5. Zineb Redouani (AS FAR)

6. Ghizlane Chahiri (AS FAR)

7. Nisrine Chad (Lille/France)

8. Sabah Seghir (Napoli/Italie)

9. Yassmine Amrabat (Levante/Espagne)

10. Fatima Zahra Dahmous (AS FAR)

11. Rkia Mazraoui (Charleroi/Belgique)

12. Nouhaila Benzina (AS FAR)

13. Nahla Nakkach Elodie (Servette Chênois/Suisse)

14. Salma Amani (Metz/France)

15. Ghizlane Chebbak (AS FAR)

16. Ibtissam Bouharat (KV Malines/Belgique)

17. Kaouthar Aït Omar (Fortuna Sittard/Pays-bas)

18. Siham Boukhami (AS FAR)

19. Ayane Rosella (Tottenham/Angleterre)

20. Fatima Tagnaout (AS FAR)

21. Soukaina Ouazraoui Diki (Club Bruges/Belgique)

22. Anissa Belkassmi (Orléans/France)

23. Safia Bouftini (Renaissance Berkane)

24. Yassmine Zahir (Saint-Étienne/France)

25. Imane Saoud (Servette Chênois/Suisse).