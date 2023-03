Africa Wealth Report : Le Maroc compte 5 800 millionnaires et 4 milliardaires en 2022

La société anglaise Henley & Partners a rendu public, il y a quelques jours, son rapport sur la richesse en Afrique pour l’année 2023. Ce classement annuel, établi avec New World Wealth, fournit un examen complet de la richesse privée en Afrique, y compris les tendances relatives aux particuliers fortunés, au luxe et à la gestion de fortune. Il classe aussi les pays africains avec le plus de résidents fortunés.

Le Maroc figure parmi les 10 pays les plus riches du continent. Il est classé à la 5e place, derrière l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigéria et le Kenya. Le Maroc devance l’Ile Maurice, l’Algérie, l’Ethiopie, le Ghana et la Tanzanie. Le rapport rappelle toutefois que le Maroc est classé au 14ème rang dans le TOP 20 des passeports africains, tiré de l’indice de Henley.

Ensemble, les cinq grands marchés de la richesse en Afrique (Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Kenya et le Maroc) représentent 56% des personnes fortunées du continent et plus de 90 % des milliardaires, explique le document, ajoutant que le Rwanda a été le marché le plus performant en Afrique au cours de la période, avec une croissance de 72% du nombre de millionnaires, suivi de l'île Maurice, des Seychelles, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. «Les populations du Maroc et du Kenya ont également connu une forte croissance», précise-t-on.

Dans ce sens, le rapport indique qu’à fin décembre 2022, le Maroc recense 5 800 millionnaires (1 million de dollars ou plus), 28 centi-millionnaires (+100M$) et 4 milliardaires. La croissance du nombre de millionnaires dans le royaume a été de 28% entre 2012 et 2022.

Ce taux n’est positif que pour le cas du Kenya, arrivant à la 4e place du classement enregistrant une augmentation de 30%. L’Afrique du Sud et l’Egypte enregistrent des baisses de 21% et 25% pour le nombre de millionnaires entre 2012 et 2022.

Casablanca abrite la moitié des millionnaires et milliardaires

Quant aux villes les plus riches d'Afrique, Casablanca figure à la 7e place, derrière Johannesburg, Le Caire, Le Cap, Lagos, Nairobi et Durban. Une position qu'elle gagne grâce à ses 2 800 millionnaires, ses 14 Centi-millionnaires et ses 2 milliardaires.

Concernant les «tendances futures», la population de millionnaires en Afrique devrait augmenter de 42% au cours des dix prochaines années, pour atteindre environ 195 000 personnes d'ici 2032. L'île Maurice devrait se démarquer, avec une croissance de 75% prévue pour la prochaine décennie. De plus, «la Namibie, le Rwanda, la Zambie, les Seychelles, la République démocratique du Congo et le Maroc devraient également connaître une forte croissance de plus de 60 % de leur population millionnaire», prédisent les rédacteurs du rapport.

La collection de voitures classiques devrait aussi devenir «beaucoup plus populaire en Afrique à l'avenir, en particulier sur les marchés automobiles les plus établis tels que l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte et le Maroc», ajoute la même source.

S’agissant du secteur de l'hôtellerie de luxe en Afrique, l'Afrique du Sud reste la première destination touristique de luxe sur le continent, estime le rapport qui note qu’outre l'Afrique du Sud, les principales destinations de vacances pour les familles fortunées sont Le Caire en Égypte, Livingstone en Zambie et Marrakech au Maroc, entre autres.

Enfin, pour le Top hôtels sur le continent, Royal Mansour figure à la 3e place, derrière The Oyster Box (1er) et Ellerman House en Afrique du Sud. Le document rappelle que l’établissement «se trouve au cœur de Marrakech, à quelques pas de la place Jemaa El Fna» et qu’il a été construit «à la demande du roi Mohammed VI» et achevé en 2010. Et de mettre en avant ses «53 riads privés répartis sur cinq hectares de jardins mauresques luxuriants» et son «spa doté d'un atrium unique en forme de cage à oiseaux, considéré comme l'un des meilleurs au monde».