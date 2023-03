CGEM : La candidature de Chakib Alj et Mehdi Tazi pour un deuxième mandat validée

Chakib Alj et Mehdi Tazi, président et vice-président de la CGEM, lors du CA de ce vendredi. / DR

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, ce vendredi 31, son Conseil d’Administration, sous la présidence de Chakib Alj. Le rendez-vous a permis de statuer, entre autres, sur la candidature unique reçue aux postes de président et vice-président général de la CGEM, indique-t-elle dans un communiqué.

«Après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Suivi électoral, institué selon l’article 7.2 du Règlement Intérieur de la Confédération, le Conseil d’Administration a validé la candidature du binôme, MM. Chakib Alj et Mehdi Tazi, candidats respectivement aux postes de Président et Vice-Présidente Générale, qui répond à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM», poursuit la même source.

Le Conseil d’Administration a également été l’occasion, pour le président de la CGEM et son adjoint de présenter le bilan du mandat 2020-2023, qui était marqué par une conjoncture économique mondiale inédite engendrant des défis de taille pour les entreprises. «La Présidence de la CGEM en a profité pour remercier toutes les parties prenantes de la CGEM – Fédérations, CGEM Régions, Commissions, Groupe Parlementaire et Équipe interne – pour leur mobilisation et engagement sans faille tout au long de ce mandat riche en réalisations», conclut-on.