Leucémie myléoïde chronique : Moldiag lance le premier test 100% marocain de diagnostic

Moldiag, spin-off de la Fondation MAScIR, relevant de L’UM6P, a annoncé la mise sur le marché ce vendredi 31 mars 2023 du premier kit BCR-ABL 100% marocain à coût maîtrisé. Un test «multiplex qualitatif et quantitatif d’amplification in vitro pour la détection et la quantification d’acides nucléiques de l’ARNm du gène de fusion BCR-ABL et le gène ABL de référence», pour le détecter la leucémie myléoïde chronique, indique-t-on dans un communiqué.

«Ce test a franchi avec succès toutes les étapes nécessaires pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché délivrée par notre ministère de la santé et pour obtenir le marquage CE attestant de sa conformité avec les exigences les plus strictes en Europe», poursuit la même source. Celle-ci rappelle d’autre part qu’à travers la production de ce test, dont le prix sera adapté aux défis humains posés par cette pathologie qui touche plus de 2 400 personnes dont seulement 640 sont diagnostiquées, Moldiag a pour ambition de contribuer à la sécurité sanitaire du Royaume. «Cette action s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie nationale de généralisation de la couverture médicale, les stratégies nationales en matière de fabrication de produits et technologies de santé et les stratégies continentales de santé publique», ajoute-t-elle.

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un cancer du sang caractérisé par une trop grande production de granulocytes (type de globule blanc) par la moelle osseuse. La prise en charge diagnostique et thérapeutique (intimement liées) de la LMC, a été bouleversée ces dix dernières années, la compréhension moléculaire de la maladie et la possibilité de disposer de thérapies ciblées appelés ITK (inhibiteurs de la tyrosine Kinase), agissant sur le dysfonctionnement moléculaire propre à cette leucémie ayant modifié totalement le devenir des patients.