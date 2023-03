Belgique : Le joueur belgo-marocain Sofian Kiyine aux soins intensifs après un accident

Le footballeur belgo-marocain Sofian Kiyine a été transporté à l’hôpital, jeudi, après un grave accident de la route durant lequel sa voiture a été propulsée à plusieurs mètres. Admis au service de soins intensifs, son pronostic vital a été engagé, mais ses jours ne seraient pas en danger, selon Dernière heure (DH).

Le milieu offensif à l’OH Louvain roulait le long des quais de Meuse, dans le sens de Liège vers Flémalle, avant de percuter un bord de rond-point, ce qui a propulsé son véhicule au hall omnisports Louis Melin, au croisement du quai Destrée et de la rue du Passeur d’eau. Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées. Des témoins ont évoqué une voiture circulant sur le quai «à une vitesse élevée, bien plus que la limitation fixée à 90 km/h sur cet axe». Les pompiers de Liège ont été prévenus et sont intervenus immédiatement. Sofian Kiyine a été le seul blessé, souffrant de plusieurs fractures.

Sofiane Kiyine a fait une sortie de route après avoir traversé un rond point à 200km/h. La voiture du joueur de Louvain a terminé sa course dans un gymnase à Flémalle (Belgique) le 30 mars 2023.pic.twitter.com/HZlTVlR7pK — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) March 31, 2023

Peu avant cet accident, un premier s’est produit le même jour sur l’entité de Flémalle. Une camionnette immatriculée en Pologne a embouti le camion signalant des travaux. Le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours. L’accident a provoqué d’importantes files sur l’autoroute E42.