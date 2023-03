L’ONU brise son silence sur le convoi de la MINURSO bloqué par le Polisario

L’ONU a fini par briser son silence sur l’interdiction par le Polisario d’un convoi de la MINURSO d’accéder à des Team-Sites, situés à l’Est du Mur des Sables, érigé par les Forces armées royales (FAR). «Nos collègues là-bas se souviennent que le réapprovisionnement de ces Team-Sites à l'Est de la berme a été une question sur laquelle nous avons eu des discussions avec les parties», a affirmé hier soir le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, sans accuser le mouvement séparatiste d’entraver la circulation des casques bleus.

Stéphane Dujarric s'est félicité que des accords ont maintenant été conclus pour qu'un nouveau convoi parte dans les meilleurs délais», évoquant une «bonne nouvelle». «En raison du manque de mouvements de convois terrestres depuis la reprise des hostilités en 2020, les Team-Sites de la MINURSO à l'Est de la berme manquent de fournitures essentielles, notamment de carburant. Nous attendons avec impatience que ce convoi se déplace très bientôt», a-t-il ajouté.

Jeudi, le chef du Polisario a précisé que son mouvement «va garantir, à titre exceptionnel et provisoire, un passage sécurisé» aux éléments de la MINURSO «dans les territoires sahraouis libérés», dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies et consultée par Yabiladi. Pour rappel, des éléments armés du Polisario ont empêché un convoi de véhicules de la MINURSO, parti au début de la semaine dernière de Smara, d'accéder à ses Team-Sites, situés à l’Est du Mur des Sables érigé par les Forces armées royales (FAR).