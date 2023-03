Flambée des prix : Le PAM appelle à une réunion de la majorité gouvernementale

Les messages rassurants du gouvernement Akhannouch annonçant la fin de la vague de la flambée des prix ne convainquent plus, y compris au sein même des trois composantes de la majorité. En témoigne l’appel lancé par le bureau politique du PAM à «une réunion d'urgence» des directions du RNI, PAM et Istiqlal «afin d'examiner la nouvelle situation économique et ses difficiles répercussions sur le quotidien de nombreuses couches de la société».

L’instance partisane a également exigé du gouvernement «de renforcer davantage la surveillance, et d'affronter avec fermeté la cupidité des spéculateurs dont les actions correspondent à une trahison nationale dans des circonstances aussi difficiles que traverse notre pays».

Le PAM a exhorté, dans un communiqué publié hier, l’exécutif Akhannouch à «sanctionner sévèrement ceux qui refusent de se soumettre aux décisions gouvernementales visant la sécurisation du marché national avec une quantité adéquate en produits alimentaires, ainsi que les manipulateurs de prix, en particulier ceux impliqués dans les grands déséquilibres qui sont parfois enregistrés dans les prix de certains produits».

Ce ton critique du PAM n'est pas sans rappeler celui que le RNI d'Aziz Akhannouch avait adopté tout au long des quatre années du gouvernement dirigé par le PJDiste Saadeddine El Othmani. Une recette qui s'est avérée payante aux législatives du 8 septembre 2021 pour le parti de la Colombe.

Pour mémoire, Naam Miyara, président de la Chambre des conseillers et secrétaire général de l’Union générale des travailleurs au Maroc, bras syndical de l’Istiqlal qui une autre composante de la majorité, avait critiqué il y quelques semaines, la gestion du cabinet Akhannouch de l'inflation. Le porte-parole du gouvernement avait réagi, jeudi 22 mars, à ces critiques par promettre qu’elles seront examinées par la majorité gouvernementale. Depuis, rien n’a été entrepris pour que les trois partis de la majorité accordent leurs violons sur la question de la flambée des prix.