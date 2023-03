Flambée des prix : Le PPS condamne une «gestion irresponsable» de l’exécutif Akhannouch

A l’issue d’une réunion extraordinaire tenue ce jeudi 30 mars, le bureau politique du PPS a adressé une lettre ouverte au chef du gouvernement, portant sur «la grave détérioration du pouvoir d’achat des Marocains».

Les camarades de Nabil Benabdellah notent «avec une grande inquiétude la légèreté qui caractérise la gestion, indifférente et irresponsable» de l’exécutif Akhannouch au sujet «de la flambée exorbitante et insupportable des prix des produits alimentaires et de consommation, provoquant ainsi une montée de l’exaspération et de la tension populaire menaçant la paix sociale».

Le PPS «condamne le silence et l’inaction» du gouvernement «face à cette situation qui affecte toutes les catégories sociales, et en particulier les personnes à revenu modeste, les couches nécessiteuses et vulnérables et les classes moyennes». Dans sa lettre, le bureau politique du PPS attire l’attention de l’exécutif Akhannouch sur «les dépits répétitifs des Marocaines et des Marocains devant les assurances verbales et les expressions de satisfaction du gouvernement, démenties par la réalité, ainsi que par les publications de Bank Al-Maghrib, du Conseil Économique, Social et Environnemental et du Haut-Commissariat au Plan, qui attirent l’attention sur la gravité de la situation et l’élargissement de la pauvreté».

Le parti dirigé par Mohamed Nabil Benabdellah exhorte le gouvernement «à agir d’urgence et de manière efficace, en annonçant un plan précis et global (…) qui devrait permettre de contrer sérieusement la dégradation continue des conditions sociales et économiques».