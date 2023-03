Maroc : Accueil festif pour la championne du monde de boxe Khadija El Mardi

La championne du monde de boxe (+81 kg) Khadija El Mardi a été accueillie dans une ambiance festive, mercredi, à son retour au Maroc. Dimanche dernier à New Delhi (Inde), la pugiliste en catégorie poids lourds a marqué l’Histoire en devenant la première femme arabe et africaine à décrocher ce titre, après avoir battu la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, championne du monde en 2016.

A son retour au pays, Khadija El Mardi a eu ses premiers mots pour le roi Mohammed VI, qu’elle remercie pour les encouragements et les félicitations. La championne du monde a exprimé également sa reconnaissance «à l’ensemble du public marocain» ainsi qu’à sa petite famille, «pour leur soutien inconditionnel». Elle a eu une pensée particulière pour ses filles, son époux et son père, tout en remerciant son équipe technique et la Fédération royale marocaine de boxe.

Dès son arrivée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, Khadija El Mardi a déclaré que ces encouragements ne faisaient que renforcer sa détermination à continuer à donner le meilleur d’elle-même «pour honorer le drapeau national». Dans ce sens, elle envisage d’ores et déjà de s’«entraîner jour et nuit, sans relâche, en préparation aux prochains Jeux olympiques» où elle espère faire rayonner le Maroc encore une fois.

Lord des Mondiaux féminins de boxe, le Maroc a été représenté par Widad Bertal (-54 kg), Rabab Cheddar (-50 kg), Khadija El Mardi et Yasmine Moutaqui. Le pays a remporté une médaille d’or et une autre en argent, participant parmi 300 boxeuses représentant 70 pays.