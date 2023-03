Ramadan dans l'Histoire #8 : La construction d'Al Quaraouiyine a débuté durant le mois sacré

La construction de la mosquée Al Quaraouiyine dans la ville de Fès a commencé au mois de Ramadan de l'an 859 ap. J.-C., comme l’indique le site du ministère des Habous et des Affaires islamiques. En effet, «il a été procédé au creusement des fondations et le début des travaux le 1er Ramadan de l’an 245 (de l’Hégire, correspondant au 30 novembre 859)» sous la supervision du sultan idrisside Yahya I ainsi qu’Oum Al Banine, Fatima al-Fihriya. Celle-ci «s'est portée volontaire pour la construire et a observé un jeûne jusqu'à ce que les travaux de construction soient terminés pour prier dans cette mosquée et remercier Dieu», ajoute la même source.

Comme il a été rapporté dans le livre «Alkhimiyaiya» Naha Al-Najdi, «l'université a commencé immédiatement après la construction de la mosquée sous forme de cours et de séminaires, dans la ville marocaine de Fès, jusqu'à ce qu'elle devienne officiellement une université à partir de l'an 877 après JC». Nicholas Ziadeh confirme aussi, dans son livre «Le tour du monde en 76 ans», que les travaux ont débuté «samedi, premier jour du mois sacré de Ramadan de l'an deux cent quarante-cinq».

Une destination scientifique de premier plan

Dans son ouvrage «La femme avant l’Islam», Shams Eddine Kamal a indiqué qu’«Oum Al Banine» s’appelait «Fatima Bint Mohammed al-Fihriya al-Qurashya, une femme arabe musulmane de la famille d’Oqba Ibn Nafi al-Fihri al-Qurashi, conquérant de Tunis et bâtisseur de la ville de Kairouan».

L'Université d’Al Quaraouiyine est considérée comme la plus ancienne université au monde qui fournit encore ses services à ce jour. Le livre Guinness World Records précise d’ailleurs que l’université construite à Fès, au Maroc, est considérée la plus ancienne au monde et est suivie par l’Université de Bologne en Italie ayant vu le jour en 1088.

Le rôle de l'université ne se limitait pas à enseigner les sciences religieuses, mais aussi la plupart des sciences connues à l'époque. Selon le numéro 364 de la revue mensuelle «Daaouat Al Haq» éditée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, les sciences enseignées aux étudiants dans ce complexe variaient entre mathématiques, ingénierie, astrologie et sciences naturelles. Certains chercheurs pensent que les sciences médicales faisaient l'objet d'un enseignement aux côtés de celles sciences mentales.

Le même magazine explique qu’Al Quaraouiyine s’érigera, plusieurs années après son édification, en destination scientifique de premier plan pour l’apprentissage et attirera des étudiants des villes du Maroc, d'Andalousie et du Moyen-Orient. Elle deviendra un «forum où érudits et savants se réunissent pour enseigner et écrire, et une institution suprême sur laquelle l'État dépend pour la formation de savants et de juges ayant joué un rôle majeur dans la vie intellectuelle, politique et sociale au Maroc et en Andalousie».

L’université à l’origine du plus ancien doctorat en médecine

En 1207, l’établissement délivrera le plus ancien doctorat en médecine à l'étudiant marocain Abdellah Ben Saleh Al Koutami. Ce dernier a étudié à l'Université d’Al Quaraouiyine et était le disciple de prestigieux scientifiques musulmans, comme Al Baytar et Annabati. Intitulé Ijaza (certificat ou licence), le diplôme a permis à Al Koutami de pratiquer la médecine humaine et vétérinaire, devenant le plus ancien étudiant universitaire connu à recevoir une telle licence.

Le statut de l'université n'a pas été affecté par la succession d'États et de dynasties pour gouverner le Maroc. Dans ce sens, Cheikh Mohamed El-Mountassir Billah Kettani indique, dans «Fès, capitale idrisside», que «tout au long des siècles et des années, les rois s’empressèrent d’élargir leur contribution au renforcement financier de l’établissement, depuis les Zénètes aux Alaouites actuellement, en passant par les Almoravides, les Almohades et les Mérinides».

Le rayonnement de l'Université d’Al Quaraouiyine a atteint l'Europe au Moyen Âge. Le livre «Nisaa Ala Al Mafariq» de la journaliste et écrivaine Laila Al-Atrash confirme que plusieur chercheurs chevronnés, étudieront au sein de la célère université dont le philosophe, mathématicien et mécanicien français Gerbert d'Aurillac qui deviendra pape sous le nom de Sylvestre II de 999 à 1003.

Il était l’un des premiers orientalistes européens, l’un des premiers chercheurs à contribuer à la restauration de la civilisation scientifique et humaine en Europe, le premier pape à parler l'arabe et le premier à avoir jouer le rôle de passeur entre les civilisations arabo-islamique et européenne.