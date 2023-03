Sahara : De Mistura rencontre les représentants de l’Algérie et du Polisario

Staffan de Mistura poursuit, au siège de l'ONU à New York, ses «consultations informelles et bilatérales» avec toutes les parties engagées dans le conflit du Sahara occidental. L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU s’est réuni, hier soir, avec Nacim Gaouaoui, un diplomate algérien à la mission permanente de son pays auprès des Nations unies, et les ambassadeurs représentants permanents de la Russie et du Royaume-Uni auprès de la même organisation internationale. L’Italo-sudéois a également rencontré le représentant du Polisario à New York. De Mistura s’est déjà entretenu, mardi, avec les ambassadeurs de France et la Mauritanie.

Pour rappel, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a déclaré, mardi, que «M. de Mistura a invité les représentants à New York du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les membres du Groupe des amis du Sahara occidental, à savoir la France, la Fédération de Russie, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Etats-Unis, à des consultations bilatérales informelles avec lui, avant la présentation de son exposé semestriel au Conseil de sécurité».