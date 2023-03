Ecosse : Humza Yousaf devient le premier musulman désigné Premier ministre

Humza Yousaf a été élu en tant que nouveau premier ministre écossais après un vote au Parlement. Le leader du Parti national écossais (SNP) a été soutenu par les députés de son parti, ainsi que par les Verts écossais, bénéficiant ainsi d’une majorité. Il succède à Nicola Sturgeon pour devenir le sixième Premier ministre du pays et le premier issu d’une minorité, étant de confession musulmane.

Il est né à Glasgow d’un père pakistanais et d’une mère née au Kenya, originaire d’une famille indienne qui a migré tôt au Royaume-Uni. A 37 ans, il est le responsable politique le plus jeune à occuper la fonction de Premier ministre en Ecosse et le premier musulman à diriger un grand parti britannique.

Avec son gouvernement, la mission de Humza Yousaf est désormais de répondre à ce qui est considéré comme «les priorités des gens à travers l’Ecosse, y compris la nécessité de réduire de moitié l’inflation, de générer de la croissance et de réduire les temps d’attente», indique la BBC. Le nouveau Premier ministre a soulevé aussi la question de la tenue, plus tard, d’un nouveau référendum sur l’indépendance par rapport au Royaume-Uni.

Mardi, Humza Yousaf a commencé à former son équipe. Dans ce sens, il a confirmé qu’il aurait un «ministre de l’indépendance» au sein de son gouvernement, comme il s’y est engagé pendant sa campagne. Dans son discours à la suite de son investiture, il a promis que l’Ecosse continuerait d’être «une voix positive et progressiste sur la scène mondiale». Son exécutif «écoutera attentivement et respectera» les points de vue de l’ensemble des députés, tout en s’opposant à «toute tentative de saper la décentralisation», a-t-il insisté.