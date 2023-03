Football : Sofyan Amrabat «rêve toujours» de porter les couleurs du Barça

L’international marocain Sofyan Amrabat «rêve toujours d’aller en Catalogne pour évoluer sous les couleurs du Barça». Selon Foot Mercato, qui cite ses sources, le Lion de l’Altas «veut toujours découvrir le Championnat espagnol» et surtout évoluer au sein du club espagnol qui a montré son intérêt pour le footballeur.

Fin du mois de janvier, le FC Barcelone est entré dans la course des clubs lorgnant l’international marocain, rappelle la même source, en expliquant que le club catalan, «rêve absolu de l’international marocain depuis son plus jeune âge», a rapidement «eu les faveurs du joueur mais n’a pu proposer qu’un prêt avec option d’achat». Foot Mercato revient ainsi sur les explications de Nordin Amrabat, ex-international marocain, et frère du joueur à ce propos et le niet de la Fiorentina où évolue Sofyan Amrabat.

S’il choisit d’ici le mercato estival la Liga, l’international marocain dispose d’un profil «énormément apprécié» par un Atlético de Madrid «toujours à l’affût dans ce dossier». De plus, Liverpool et Tottenham, en Premier League, n’ont pas dit leur dernier mot également alors que le PSG s’est également renseigné il y a quelques semaines, poursuit la même source qui précise que le joueur n’est pas attiré par l’idée de venir en France poursuivre sa carrière.

«Son mercato d’été risque d’être agité alors que son sélectionneur Walid Regragui a insisté en conférence de presse sur l’importance de bien choisir son plan de carrière pour être compétitif avant les prochaines échéances et notamment la CAN 2023, qui aura lieu en janvier 2024», conclut-on.