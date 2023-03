Des Algériens remontés contre Faudel pour s'être «moqué du président Tebboune»

En Algérie, les déclarations récentes faites par le chanteur franco-algérien Faudel à une radio marocaine ne passent pas. Selon des sources médiatiques algériennes qui insistent sur sa nationalité marocaine, le chanteur de raï se serait «moqué» du président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d’une interview accordée à Radio Aswat.

Au cours de l’entretien, le journaliste aurait demandé à Faudel ce qu’il dirait s’il dispose de «3 à 5 minutes avec le président algérien». «Viens boire un verre de thé au Maroc», répond le chanteur. «C’est moi qui l’accueillerai et le prendrai dans une tournée en moto», poursuit-il. Sa réponse est cependant considérée comme «scandaleuse» par la presse algérienne, qui ajoute que les propos de Faudel ont été «largement critiqués sur les réseaux sociaux et par les médias».

«Dans cette conjoncture particulièrement tendue entre les deux pays, la susceptibilité est grande. Tout est pris au premier degré. La réponse du chanteur est donc considérée comme insultante et au chef de l'État et à l'Algérie, selon ces internautes en colère. Certains fans ont même appelé au boycott du chanteur qui a tourné le dos à son pays et vendu son âme au royaume», ajoute l’un des supports médiatiques algériens.

Les médias algériens ont fustigé le chanteur, rappelant que «sa carrière musicale a connu des hauts et des bas» et qu’il a «tenté de se réinventer en tant qu’acteur», ajoutant que «cette dernière controverse risque de nuire à sa réputation et à sa carrière».